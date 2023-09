Il Pd verso le amministrative: "Faremo le consultazioni allargate su programma e candidato sindaco"

La lunga rincorsa per pianificare le strategie in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno è arrivata in fondo. Si è svolta in questi giorni, infatti, l’assemblea comunale del Pd in cui il segretario Lorenzo Cei, nella sua relazione iniziale, ha affrontato l’argomento di punta: il percorso politico da delineare in vista delle amministrative 2024. Un’assemblea partecipata, con la maggior parte dei dirigenti presenti e che si è rispecchiata nelle parole e nel programma delineato dal segretario Cei. "Ci troviamo in quel tempo in cui si fanno bilanci dell’esperienza amministrativa fatta e si cominciano a mettere nero su bianco proposte per la stagione che verrà – ha detto Cei – Dovremo valorizzare il più possibile le molte cose fatte bene negli ultimi dieci anni di amministrazione, ma con due consapevolezze: la prima è che le elezioni si vincono sempre sul futuro e mai sul passato; la seconda è che si tratterà di un voto con un forte connotato politico". Due annotazioni decisive, che illustrano con esattezza lo stato dell’arte e mettono in guardia dal ’riposare sugli allori’, posizione che potrebbe essere fatale al candidato Pd al palazzo di via del Papa. Ecco perché Cei è convinto che il suo partito debba avere la propria stella polare “nel perseguimento del benessere dei cittadini empolesi: vivibilità del proprio quartiere, vicinanza dei servizi, sicurezza economica e sociale“. Cei ha anche sottolineato l’importanza di un punto fondamentale dell’avvicinamento alle elezioni: "Realizzeremo consultazioni di tutto il gruppo dirigente allargato del partito volto a raccogliere opinioni, critiche, riflessioni sui principali argomenti che caratterizzano il dibattito pubblico del territorio e anche suggerimenti sulla figura del candidato sindaco".

Il risultato di queste consultazioni, ha spiegato il segretario Pd: "Sarà poi oggetto di confronto coi partiti coi quali abbiamo dialogato e con i quali dialogheremo in vista di una possibile alleanza". L’apertura intravista giorni fa nella risposta a Manuele Vannucci, portavoce di Possibile Empolese – Valdelsa, adesso appare più concreta. "L’obiettivo – ha detto Cei – è individuare un corpus di proposte, anche con le altre forze politiche di centrosinistra, che possa definire al meglio il nostro progetto per la città dei prossimi 10, 20 anni e interloquire con quanti più cittadini possibile".

Fran.Ca.