Il Pd al lavoro in vista del voto. Punto fermo sulla Multiutility: "Stop alla quotazione in borsa"

EMPOLI

Multiutility Toscana: "Stop alla quotazione in borsa". Il Pd di Empoli sta con Emiliano Fossi. Lo dichiara Lorenzo Cei, segretario comunale di partito, facendo riferimento alla nuova azienda dei servizi pubblici locali, attiva nei settori di ambiente, ciclo idrico integrato ed energia. "Ritengo condivisibile la posizione espressa dal segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi circa lo stop alla quotazione in borsa della società che eroga i servizi pubblici essenziali - ha fatto sapere Cei, annunciando l’inizio delle consultazioni del Pd in vista delle amministrative - Quando si tratta di gestione del ciclo dei rifiuti, approvvigionamento dell’acqua e fornitura del gas pensiamo a una società pubblica che risponda a requisiti di efficienza economica ed efficacia e abbia come priorità assolute il contenimento delle tariffe e il miglioramento dei servizi per famiglie e imprese, non la ricerca del profitto".

Una posizione netta, ribadita alla vigilia delle consultazioni allargate per raccogliere opinioni sugli argomenti che caratterizzano il dibattito pubblico del territorio. Al via domani, dunque, l’appuntamento nel quale oltre 100 persone saranno chiamate a esprimersi sui principali argomenti su cui orientare il percorso di avvicinamento alle votazioni per la scelta del sindaco che si terranno a giugno 2024. L’ampliamento della Multiutility è uno dei temi che contribuirà a definire il ruolo dell’Empolese Valdelsa nel contesto della Città Metropolitana. Ma sono tante le questioni da affrontare. Le spiega il segretario Pd Empoli.

"Ci sono questioni urgenti alle quali dovremo dedicare molte energie e che disegneranno il profilo della nostra città negli anni a venire - dice Cei - Per garantire una buona qualità della vita e offrire concrete prospettive ai ragazzi che vogliono vivere e lavorare nel territorio è necessario puntare ad uno sviluppo sostenibile capace di coniugare crescita economica, rispetto dell’ambiente, decoro e vivibilità delle frazioni, vicinanza dei servizi essenziali". Tanti, dunque, gli argomenti sui quali si esprimeranno i democratici empolesi in fase di consultazione. Anche se "l’ultima parola su programmi - conclude il segretario empolese - coalizione e candidatura a sindaco spetta al partito".