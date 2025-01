Il parroco missionario. Guida Shalom in Gambia: "Progetto per i migranti"

Il parroco missionario di nuovo in volo. Stavolta va in Gambia, "dove contiamo di realizzare il nostro primo progetto per il rientro dei migranti di cui vi parleremo nel diario giornaliero", dice monsignor Andrea Cristiani, parroco della Collegiata e fondatore di Shalom. Insieme a lui viaggiano Luca Testi, Maria Pia Antonini, Rosanna Gubitosa, Barbara Guerrucci. Mentre Sarjo Tourray e Sandra Meini sono già in Gambia dal 1 gennaio, per organizzare al meglio le attività e il soggiorno.

"I nostri viaggi umanitari hanno lo scopo di creare amicizia, scambi culturali, dialogo interreligioso e progetti di sviluppo – si legge in uno scritto –. Il Gambia ha già conosciuto Shalom. Grazie al nostro vice presidente Sarjo Touray venuto con i barconi alla ricerca di lavoro ormai 7 anni fa. Adesso è un volontario Shalom con un lavoro a San Miniato. Troveremo già molti giovani che sono attratti dal nostro Movimento e contiamo anche di aprire un altro canale per le adozioni internazionali".

La fascia dell’Africa occidentale è ampiamente Shalom, "i nostri valori stanno dappertutto raccogliendo frutti. Anche da noi, da Nord a Sud, sono numerosi i membri Shalom attivi". Lo scopo del Movimento Shalom è diffondere una cultura di pace, tolleranza e solidarietà verso gli ultimi della Terra. In modo particolare viene affermato il primato della cultura e della formazione sia dei giovani sia degli adulti.

Oggi il movimento ha 15 sezioni in Italia, 21 all’estero e oltre 21mila soci in tutto il mondo. Alla fine degli anni 80, iniziarono i primi progetti di cooperazione internazionale come naturale continuazione dell’attività di volontariato in Italia: "perché ci sia la pace occorre eliminare le ingiustizie e le diseguaglianze, prima tra tutte quella tra il Sud e il Nord del mondo". Così iniziò un lungo ed importante lavoro in Burkina Faso, le adozioni a distanza, i pozzi, la costruzione di scuole e ospedali, il sostegno al mondo del lavoro e alla formazione. Dal Burkina al Togo e poi in altri angoli dimenticati. Con coraggio e determinazione: un piccolo grande esercito di pace. Alla guida del movimento Shalom, ieri come oggi, sempre lui, monsignor Cristiani che pochi giorni fa ha festeggiato cinquant’anni da prete. Nel mondo.

Carlo Baroni