Il Palio del Cerro promette emozioni tra giochi e costumi rinascimentali

Gli abitanti di Cerreto Guidi, ma anche tutti i visitatori che scelgono questo periodo per conoscere il borgo ’mediceo’ sono pronti a tuffarsi nuovamente nel Rinascimento. Dopo la “Notte di Isabella“, infatti, adesso è la volta del 54° Palio del Cerro, che si inserisce nel Settembre Cerretese dedicato ai festeggiamenti per Santa Liberata. Si tratta di una rievocazione dei festeggiamenti per Cosimo I de’ Medici nel 1573, e si svolgerà Sabato prossimo. I giochi fra le contrade di Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Porta Santa Maria al Pozzolo saranno preceduti dal tradizionale grande corteggio storico in abiti dell’epoca. Alle 22 poi avrà inizio il Palio con il tiro della balestra, il tiro alla fune, la corsa sui troppoli, la corsa nella bigoncia e il lancio degli anelli.

Il fine settimana successivo si terrà invece il 53° Palio dei Ragazzi, che ricalca l’impostazione di quello per gli adulti. Al posto del tiro con la balestra sono previsti però il lancio delle palle nel cesto e la corsa nelle balle. Gli altri giochi sono gli stessi dei più grandi, con la bigoncia sostituita però dal fustino. Il Palio dei Ragazzi è disputato dagli under 12 ed anche il meraviglioso corteo storico è composto da piccoli nobili e damigelle, che interpretano con grande orgoglio ed emozione il loro ruolo.

Il Palio del Cerro ed il Palio dei Ragazzi sono i due momenti clou del Settembre Cerretese, che si dipanerà per due settimane in parallelo con le celebrazioni religiose per Santa Liberata. In questa prima settimana, si susseguiranno, in una sorta di marcia di avvicinamento al Palio, la consegna del Cerrino d’Oro (oggi), la presentazione dei Palii (domani) e le cene della vigilia (Venerdì 1 Settembre) con l’investitura dei capitani e la benedizione delle squadre. Per i festeggiamenti di Santa Liberata, domenica prossima, si svolgerà il tradizionale mercato e la sera concerto bandistico e fuochi d’artificio. Sempre il 3 Settembre sarà inaugurata nella Villa la mostra “Rari Libri di Isabella de’ Medici”. Nella seconda settimana si alterneranno sul palco di Piazza Vittorio Emanuele II, cultura, musica e intrattenimento. Infine, nelle suggestive costruzioni dei “Ponti Medicei” della Villa sarà aperta la Mostra “Una foto per Isabella” con gli scatti dei partecipanti al concorso realizzato in occasione dell’undicesima “Notte d’Isabella”, tenutasi il 2 e 3 Luglio scorsi.