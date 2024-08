Il Palio del Cerro. Adesso ci siamo. Pronti per il via

Conservare le proprie tradizioni riuscendo a mantenerle vive è molto importante per un paese. Lo sanno bene a Cerreto Guidi, dove mercoledì scorso il sindaco Simona Rossetti ha ufficialmente aperto i giochi del Palio, in occasione della presentazione dei cenci. Sul palco di piazza Vittorio Emanuele II, la cerimonia è stata preceduta dalle apprezzate esibizioni degli sbandieratori delle quattro contrade (Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Santa Maria al Pozzolo), che domani alle 22 si sfideranno per la conquista della 55esima edizione del Palio del Cerro nelle consuete cinque prove: tiro con la balestra, tiro con la fune, lancio degli anelli, corsa sui troppoli e corsa nella bigoncia.

I giochi storici, che si svolgeranno davanti alla scalinata della Villa Medicea, saranno preceduti alle 21 dal corteo storico. Una sfilata in costumi rinascimentali di oltre 300 figuranti, che richiama i personaggi che resero grande Cerreto Guidi quali Cosimo I dei Medici, sua figlia Isabella con il marito Paolo Giordano Orsini e diversi membri della famiglia granducale accompagnati da damigelle di corte, come la famosa Bianca Cappello, artisti, architetti e letterati, tra cui Bernardo Buontalenti, Bartolomeo Ammannati e Giorgio Vasari.

Tornando alla presentazione dei cenci, i drappi per la contrada vincitrice e per Santa Liberata sono stati dipinti dalla pittrice fiorentina Paola Imposimato, di cui fino all’8 settembre (dalle 9 alle 17 tranne il lunedì) presso la Villa Medicea si potrà ammirare una mostra personale. Sempre presso i ponti medicei saranno esposti anche tutti i drappi delle precedenti edizioni e gli scatti dei partecipanti al concorso fotografico "Una foto per Isabella". Il drappo per il Palio dei Ragazzi (sabato 7 settembre) è stato invece dipinto a quattro mani dai cerretesi Valerio Desideri e Stefano Tamburini. Gli artisti sono stati premiati con una targa dal Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori. Infine, i Palii sono stati benedetti da Monsignor Roberto Pacini, vicario generale della Diocesi di San Miniato.