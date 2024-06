Il Palio dei rioni. Oggi le sfide dei bambini

Fino all’ultimo, la sfida era in dubbio. Le iscrizioni si sono concluse due giorni fa e la buona notizia è che il senso di comunità, alla fine, ha vinto sulla ’pigrizia’. Il Palio dei Rioni dei Bambini a Montelupo Fiorentino non sarà annullato. Era il rischio che si poteva correre se non si fossero trovati almeno 40 piccoli (nati tra il 2017 ed il 2013) disposti a partecipare. Un’impresa che sembrava impossibile fino a pochi giorni fa con gli iscritti fermi a 31. Il nuovo format, giunto alla quarta edizione e organizzato dall’associazione Palio dei Rioni, porterà al campo sintetico di via Landini oggi dalle 15,30 alle 20 bambini e bambine divisi in squadre rionali per una giornata di divertimento e sport. Un risultato per nulla scontato. Dalla palla avvelenata alla corsa coi sacchi, quattro i giochi e diverse, fino a un paio di giorni fa, le incognite. L’ipotesi di non raggiungere il numero minimo di iscritti (5 euro il costo, merenda inclusa) aveva acceso la discussione tra alcuni genitori del paese. "Ci si lamenta spesso che a Montelupo non c’è nulla. Imbarazzante che si preferisca stare in casa o davanti a uno schermo anziché far socializzare i propri figli. Vogliamo viverla la nostra cittadina o dormirci e basta?". Un post pungente condiviso sui social è bastato ad innescare il dibattito e a convincere le famiglie a rinunciare, magari, ad un weekend al mare nel segno dell’attaccamento alla comunità. "Il Palio del Boccale anni fa coinvolgeva grandi e piccoli ma è andato a morire come altre attività" ha raccontato qualcuno. E c’è chi ha proposto un "prestito", la mobilitazione dei bambini del comune vicino di Capraia e Limite pur di non cancellare l’iniziative. Ma alla fine il pizzico di polemica ha funzionato e non c’è stato bisogno di rinforzi. Che Palio sia.