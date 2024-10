Il paesaggio e il clima. Incontri con gli esperti

Macchina organizzativa in pieno fermento per la terza edizione della rassegna ’Il verde necessario’, ciclo di tre incontri sul rapporto uomo-ambiente alla luce del cambiamento climatico. Si parte il 9 novembre. Relatrice del primo incontro la dottoressa Anna Maria De Biasi che affronta il tema ’Blue Carbon: le foreste blu del mare e il loro ruolo nella lotta al cambiamento climatico’. Relatore del secondo incontro – il 16 novembre – il professor Mario Bencivenni che affronta il tema ’Il verde urbano come opera di orticultura-giardinaggio: riflessioni sulla sua natura e sulla sua gestione’. Relatore del terzo incontro il dottor Francesco Mati che affronta il tema ’Scelte botaniche contemporanee. Paesaggio, città e cambiamenti climatici’. L’iniziativa è della Fondazione Montanelli Bassi, in collaborazione con Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore, Cai Valdarno Inferiore, Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Ecoistituto delle Cerbaie e Museo di Fucecchio.