Il Padule e l’impegno: "Invertire il degrado della biodiversità"

La Lipu e gli Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità organizzano la prima presentazione pubblica in Toscana del nuovo Regolamento dell’Unione Europea sul ripristino degli ecosistemi, la cosiddetta Nature Restoration Law. Si tratta di un provvedimento di importanza cruciale sia nell’ottica della tutela della biodiversità e del suolo, sia del contrasto al cambiamento climatico. La ricchezza di biodiversità è il fattore chiave che rende stabili gli ecosistemi, consentendoci di ottenere da essi beni e servizi essenziali per la nostra vita. Non solo la rigenerazione di risorse fondamentali come l’acqua potabile e la fertilità del suolo, ma anche la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio e la difesa idrogeologica.L’evento si svolgerà il 23 novembre alle 15.30 a Castelmartini al Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, con l’auspicio che la struttura possa tornare in breve tempo a svolgere le funzioni per le quali è stata realizzata-