Il Padule e la caccia. Una mostra al museo

La tradizione della caccia in Padule. Un aspetto al centro di una mostra che sarà inaugurata sabato alle 17 al Museo di Fucecchio. E’ la collezione privata di stampi da caccia e ornamentali di Marco Masseti, zoologo già docente presso il dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, costituita da un centinaio di richiami che riproducono prevalentemente uccelli palustri, alcuni rappresentati in maniera estremamente naturalistica, altri sono diventati invece vere e proprie opere d’arte che niente hanno a che vedere con la funzione originaria di strumenti per la caccia. I materiali con cui sono realizzati spaziano tra sughero, legno, vimini, giunco, canna, palma, fino ai meno convenzionali cartapesta (Lecce) e corda di agave, utilizzata per gli esemplari dell’andalusa Jaen (Spagna). Così’ commenta l’assessore alla cultura e al turismo Daniele Cei: "Siamo molto soddisfatti delle attività che stiamo svolgendo al museo, come il campus di fine estate rivolto ai bambini, che ha registrato il tutto esaurito. Abbiamo un ricco programma di iniziative, mostre e concerti che sta incrementando l’affluenza al museo e alla Torre di Mezzo e continueremo in questa direzione".