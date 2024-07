Il nuovo stadio partecipato: "Soluzioni condivise per il bene di Serravalle"

"Ci è stato chiesto da parte della cittadinanza di intervenire in tempi relativamente stretti. Il calendario che ho presentato è una sintesi di queste esigenze, prevedendo momenti di diffusione delle informazioni e di raccolta delle proposte. I cittadini potranno fare osservazioni utili e trovare soluzioni condivise per il bene del quartiere Serravalle e dell’intera città". E’ così che il sindaco Alessio Mantellassi ha annunciato ieri in consiglio comunale il percorso partecipativo a proposito della riqualificazione della stadio, anticipando una serie di date che coinvolgeranno la cittadinanza: i rappresentanti dell’Empoli e i tecnici comunali illustreranno l’intervento e raccoglieranno gli input che arriveranno dai residenti.

Il primo passaggio verrà innanzitutto compiuto il mese prossimo, con la predisposizione di un documento semplificato che permetterà alla popolazione di visionare i passaggi-chiave dell’operazione da oltre 45 milioni di euro promossa dal sodalizio calcistico empolese (volta a rendere l’impianto attuale più moderno ed avveniristico). E la prima assemblea pubblica sul tema è stata fissata per il 5 settembre prossimo alle 21, in una sede ancora da definire: verrà presentata la proposta della ristrutturazione depositata a metà luglio dalla società azzurra e i partecipanti potranno fare domande in tempo reale ai tecnici del Comune di Empoli e del club sportivo (anche tramite smartphone).

Prima dell’incontro, dalle 10 alle 13, sarà predisposto un "info point" sull’opera al mercato di Serravalle, per un’esperienza da ripetere il 12 settembre alla stessa ora (con quello stesso giorno che, dalle 17:30 alle 20, assisterà alla "camminata di quartiere" per un incontro più diretto fra tecnici, cittadini e facilitatori sui luoghi oggetto d’intervento). Ma settembre lascerà in dote anche giornate dedicate ai "tavoli di confronto": si terranno giovedì 19, giovedì 26 e domenica 29 settembre. Gli ultimi due laboratori sono stati programmati per il 3 e il 10 ottobre prossimi alle 21, per poi chiudere il percorso il 17 ottobre. Mantellassi ha inoltre anticipato l’intenzione di mantenere l’attuale sede del mercato, da portare in Conferenza dei Servizi. "Lo chiedono gli operatori e spostare altrove 269 banchi sarebbe complicato - ha concluso - ma ci sarà comunque un confronto tecnico sull’organizzazione del mercato durante i lavori".

