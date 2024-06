Il nuovo stadio guarda all’Europa. L’obiettivo? Portare qui i campioni. Una vetrina per tutto il territorio

C’è attesa e curiosità in città per vedere all’opera da vicino la Nazionale italiana di calcio guidata dall’allenatore certaldese Luciano Spalletti, che sabato 15 giugno esordirà poi all’Europeo tedesco contro l’Albania dei due giocatori empolesi Berisha e Ismajli. Un’opportunità che a queste latitudini non capita così spesso, ma che si potrebbe riproporre più spesso in futuro. Grazie al progetto di ammodernamento dello stadio Carlo Castellani-Computer Gross, per il quale alla fine di questo mese l’Empoli Fc presenterà sul tavolo dell’amministrazione comunale il project financing, la possibilità potrà essere sempre più concreta.

Una volta terminati i lavori infatti l’impianto di viale delle Olimpiadi potrà ospitare anche il calcio internazionale. Vista la positività dell’ultimo incontro avuto a Roma con il gruppo di lavoro del Comitato interistituzionale creato per la riqualificazione degli stadi italiani in vista di Euro 2032, il nuovo stadio empolese avrebbe tutti i requisiti per essere preso come impianto di appoggio per il Franchi di Firenze durante la manifestazione continentale che tra otto anni si giocherà proprio a metà fra l’Italia e la Turchia.

Una grande opportunità di visibilità per tutta la città visto che potrebbe portare alcune delle Nazionali più forti d’Europa ad allenarsi sul manto erboso del Carlo Castellani-Computer Gross Arena. Ma anche un’occasione per i tanti tifosi locali, dai più piccoli ai più grandi, che avrebbero la possibilità di vedere da vicino stelle del calibro del francese Mbappé (forse al suo ultimo ‘ballo’ importante tra otto anni) e dell’inglese Bellingham o altri promettenti campioni che di sicuro sbocceranno nei prossimi anni.

Il progetto per il restyling dello stadio l’Empoli l’ha praticamente definito insieme a Iniziativa, che sta curando gli aspetti inerenti il project financing ed ha affiancato il club nell’impostazione del progetto e nella definizione degli aspetti di business ed economico-finanziari.

La ristrutturazione, ricordiamo, prevede il rifacimento di tre delle quattro attuali strutture del Castellani-Computer Gross Arena, ossia le due curve e la tribuna coperta che saranno anche avvicinate al terreno di gioco dato che sarà eliminata la pista di atletica. Non sarà invece toccata la Maratona, mentre sparirà anche il campo sussidiario, nella cui area è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Ci saranno anche nuovi parcheggi e una zona dedicata alla grande distribuzione. Il nuovo impianto sportivo è stato progettato secondo criteri di modernità e funzionalità per ospitare circa 19mila spettatori.

Simone Cioni