Il nuovo polo scolastico sarà intitolato al professor Enzo Catarsi

Il nuovo polo scolastico 0-6 di Montespertoli sarà intitolato a Enzo Catarsi. Lo ha fatto sapere ieri il Comune, esternando l’intenzione di rendere omaggio al professore scomparso nel 2013 che iniziò la sua carriera come pedagogista nell’Empolese Valdelsa, fondando poi il centro studi Bruno Ciari divenendone da subito direttore.

Catarsi è noto per il suo impegno a favore della qualità dei servizi educativi per la prima infanzia e per la promozione della continuità educativa nei bambini da 0 a 6 anni, attraverso il metodo "Tuscany approach". Per il suo lavoro gli venne conferito nel 2014 il Pegaso d’oro alla memoria. "Un grande pedagogista che ha lavorato in maniera costante e appassionata, sia per garantire servizi educativi di qualità che sul sistema integrato per un’educazione da zero a sei anni in contesti di continuità – ha commentato l’assessore all’istruzione Daniela Di Lorenzo (nella foto) - enorme il suo contributo all’innovazione della pedagogia accademica, perché ha saputo creare sinergie virtuose tra il mondo accademico, le amministrazioni locali e servizi educativi per la prima infanzia. Se oggi la cultura dell’infanzia e i nostri servizi educativi hanno raggiunto alti livelli di qualità si deve in gran parte al professor Catarsi. E per questo motivo, il polo 0-6 a lui dedicato, sarà il simbolo del nostro impegno verso un’educazione di qualità per i nostri bambini e bambine e per le loro famiglie".

La struttura, che avrà sei sezioni per bambini da 3 a 6 anni e tre per la fascia 0-3 anni, unificherà la scuola dell’infanzia Don Milani e il nido comunale Maria Grazia/L’Aquilone. Il piano si inserisce nel sistema integrato di educazione definito negli ultimi mesi in accordo tra il Comune e l’istituto comprensivo Don Milani che sulla carta dovrà garantire una gestione coordinata delle attività educative e dei servizi offerti dal nuovo polo (che dovrebbe essere finito nel 2025). L’apertura è prevista per l’anno educativo 2026-2027.