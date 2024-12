Il nuovo centro: "Stop alle auto e opere d’arte"

E’ stato presentato al Centro Culturale “Le Corti” il progetto di rigenerazione urbana del centro storico di Montespertoli, che prevede la pedonalizzazione, la ripavimentazione e la valorizzazione artistica con opere di street art di via Roma e via Sonnino. Il cantiere partirà a metà giugno 2025 con la ripavimentazione di via Sonnino, mentre via Roma resterà aperta fino a settembre per consentire alle attività di lavorare regolarmente durante la stagione estiva.

A settembre, inizieranno i lavori su via Roma fino a piazza del Popolo, e sarà il Comune a farsi carico dei costi di spostamento dei dehors dei commercianti. "Il nostro centro storico ha bisogno di una scommessa collettiva che gli dia identità – ha detto il sindaco Alessio Mugnaini – . Per questo abbiamo deciso di intraprendere un’ambiziosa opera di riqualificazione, che va oltre la semplice ripavimentazione e pedonalizzazione di via Roma e via Sonnino. La nostra visione è trasformare il nostro centro in una grande galleria d’arte a cielo aperto, un luogo vivo, dinamico e accogliente, dove i cittadini possano vivere e socializzare e che sia da richiamo per i turisti". Elemento distintivo del progetto è l’introduzione della street art come espressione culturale contemporanea per arricchire il paesaggio urbano. L’incarico per le opere è stato affidato alla Street Levels Gallery. I lavori dureranno circa nove mesi, consentendo così al paese di vivere questa trasformazione senza rinunciare agli eventi e alle attività estive del 2025, e al termine dei lavori rimarrà comunque possibile percorrere via Dante Alighieri e via Guido Martini nella loro interezza, mantenendo l’anello attorno al centro storico e lasciando fruibile la circolazione di piazza Machiavelli. I parcheggi saranno ridisegnati in piazza del Popolo, prima dell’inizio dell’area pedonale di via Roma e saranno individuati altri posti auto lungo la vecchia via Volterrana sotto il castello Sonnino.