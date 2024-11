Il Natale invade il centro. Si comincia il 30 novembre con l’accensione delle luci

"Natale a Montelupo 2024", il programma di iniziative a carattere natalizio da realizzare in paese con il coinvolgimento dell’associazione Centro commerciale naturale Borgo degli Arlecchini, dell’associazione Strada della Ceramica e della Pro Loco, prenderà ufficialmente il via il prossimo 1 dicembre e andrà avanti fino al 7 gennaio 2025. Ad aprire ufficialmente la serie di eventi, in attesa dell’ufficializzazione del calendario della manifestazione, sarà il 30 novembre prossimo l’accensione delle luminarie e l’allestimento di alberi di Natale che riportano al tema della ceramica.

E’ così che il Comune guidato da Simone Londi si prepara a mettere a punto gli appuntamenti culturali, ludici e commerciali in vista delle festività. La prima scadenza è quella di lunedì prossimo, entro cui le aziende interessate dovranno far pervenire le loro offerte in merito al bando pubblicato dall’ente comunale per il servizio (biennale) di allestimento delle luminarie. E ci sono già i primi indirizzi: gli allestimenti in centro storico comprenderanno anche il montaggio in piazza della Libertà della scultura ad albero di Natale, di proprietà comunale, con le opere in ceramica: sarà allestita utilizzando al posto delle tradizionali palline colorate i nuovi piatti realizzati dalle manifatture ceramiche di Montelupo con il contributo della Strada della Ceramica.

In corso Garibaldi troveranno invece spazio sette abeti stilizzati in alluminio colorato oro con led. Altri tre installazioni analoghe (alte tre metri) saranno poste in via XX Settembre, affiancandosi idealmente alle due che sono previste in via Baccio da Montelupo. Un albero di Natale alto due metri e mezzo sarà addobbato e posizionato in via Rovai. Su richiesta degli esercizi commerciali, saranno realizzate come di consueto alcune attività di animazione del centro cittadino che saranno rivolte in particolare alle famiglie e ai bambini, oltra ad attività laboratoriali che si concentrano sulla promozione della lettura. Le date indicative e gli orari sono i seguenti: dalle 16 alle 20 del 14, 15, 21 e 22 dicembre prossimi.