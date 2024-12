Il Natale anche in musica. Tante attrazioni per tutti

Continua il ricco cartellone di eventi che ci porterà a Natale. All’interno delle iniziative dal Comune di Fucecchio, in programma c’è anche il concerto “Natale in musica”, a cura della scuola di musica Diapason. Appuntamento il 14 dicembre alle 21 nel Santuario della Madonna delle Vedute. Al Parco Corsini nei giorni 15 e 22 dicembre e 5 gennaio, ci saranno anche eventi dedicati a grandi e piccoli, per assaporare la magia del Natale. Non un semplice villaggio di Natale ma un evento interattivo dove elfi, folletti, personaggi Disney, laboratori e spettacoli musicali attenderanno i piccoli ospiti in un’atmosfera davvero magica. Negli stessi la Pro Loco Fucecchio e il Centro Commerciale Naturale “Città di Fucecchio”, in collaborazione con le associazioni del territorio, promuovono attrazioni natalizie per grandi e piccoli in piazza Montanelli e nelle vie del centro. Inoltre negozi aperti e pista del ghiaccio in piazza Montanelli.