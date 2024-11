Il martedì del Mmab è per i bambini

Un altro martedì si avvicina e al Mmab di Montelupo stanno per tornare "I Favolosi martedì del Mmab", un ciclo di incontri settimanali riservati ai più piccoli. Sono due le tipologie di incontro portate avanti e questa settimana tocca a "Libri al Segno", per bambini dai quattro agli otto anni, dove verranno creati segnalibri tematici a partire da storie fantastiche, ogni volta diverse. In maniera alterna c’è poi "Alla scoperta del Mito che è in te", per bambini dagli otto agli undici anni, per esplorare la mitologia classica, che nasconde personaggi e sorprese esilaranti, in un percorso che porta dalle pagine al teatro.

Continuano poi gli appuntamenti museali del sabato al Museo archeologico e quelli domenicali al Mmab, con laboratori alla Fornace del Museo. Il tema di martedì prossimo 5 novembre alle 17 sarà "Buonanotte bosco. Segnalibri a forma di animale". Quale posto migliore per trascorrere il letargo invernale se non tra le pagine di un libro? Durante il pomeriggio i partecipanti potranno ascoltare le storie del bosco incantato e partecipare a un simpatico laboratorio dove poter creare segnalibri a forma di fantastici animali. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Prosegue insomma un autunno all’insegna del divertimento al Mmab con letture, teatro e laboratori artistici dove poter associare gioco e cultura.