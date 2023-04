Il maltempo rinvia le Corse di Primavera: oggi 45 cavalli in pista

Il forte temporale che ieri ha interessato anche Fucecchio ha reso impraticabile la Buca. E così l’appuntamento per la seconda sessione delle Corse di Primavera è slittato ad oggi. A seguito di un sopralluogo da parte del Cda dell’associazione Palio delle Contrade ’Città di Fucecchio’, infatti, insieme ai rappresentanti delle 12 contrade e della commissione Pista, è stata concertata la decisione di posticipare di 24 ore le Corse. La decisione è stata presa a causa delle condizioni meteo avverse degli ultimi giorni che hanno reso impraticabile l’impianto. Sono confermate le 8 batterie composte ciascuna da 56 cavalli, per un totale di 45. La prima batteria partirà alle 15, l’ultima alle 18.30. E, tra i fantini, c’è un nome nuovo che salta all’occhio: quello di Selvaggia Pianetti, 25 anni, senese di nascita e residente ad Arezzo. La fantina che sogna di scendere in piazza (del Campo) e che intanto potrebbe trovare a Fucecchio la sua occasione di visibilità.