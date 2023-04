Il Lunedì dell’angelo Visita guidata a Villa Garibaldi e pranzo sociale a Petrazzi

Pasquetta a Petrazzi? Fa rima con storia e cultura. L’occasione da non perdere è la visita guidata alla Villa che ospitò l’eroe dei due mondi. Un tempo la si raggiungeva a piedi, perché c’erano pochissime auto e una passeggiata era oltremodo salutare. Una volta sul posto, si ballava la mazurca sull’aia, al suono di una fisarmonica. E il momento clou era rappresentato da una merenda a pane e salame, occasione per conoscersi e socializzare. E’ questo il biglietto da visita della tradizionale Pasquetta a Petrazzi, che lunedì 10 aprile tornerà in auge con una festa che prenderà il via fin dal mattino con la vendita di panini e l’esposizione di auto d’epoca. Una sorta di ritorno all’antica tradizione, un vero e proprio tuffo nella storia. Si comincia con due turni di visite (mattina e pomeriggio) alla Villa Tinti-Fabiani che ospitò Giuseppe Garibaldi nel 1867. Una dimora storica entrata a far parte dell’associazione "Case della Memoria" avendo conservato intatta l’atmosfera dell’epoca: i suoi arredi ottocenteschi (tra cui la ’camera’ di Garibaldi con il letto originale) una collezione di pregio di cimeli di varie tipologie e anche alcuni preziosi documenti, come la lettera che Garibaldi scrisse nel 1876 per ringraziare gli "amici di Castelfiorentino".

Organizzata dal locale Circolo Arci col patrocinio del Comune, la festa è un’occasione culturale di approfondimento e conoscenza del territorio. I turni di visita, che prenderanno il via dal Circolo Arci (è previsto un accompagnamento da parte dei volontari) si svolgeranno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Alle 12.30 è in programma anche un pranzo al Circolo Arci e in serata la cena (per tutte le informazioni si consiglia di chiamare il 333.4354558). "Si tratta di una bella iniziativa promossa dal Circolo Arci di Petrazzi – osserva il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni – Un lunedì di festa per riscoprire e valorizzare questa tradizione abbinandola alla visita della Villa che accolse l’ eroe dei due mondi. Una meraviglia del nostro territorio riscoperta di recente e che l’amministrazione comunale ha voluto far entrare nella rete nazionale delle Case della Memoria. Ringrazio tutti i volontari che hanno collaborato all’organizzazione della festa, compreso il proprietario della Villa, Leonardo Fabiani, che si è sempre dimostrato estremamente disponibile ad aprire ai visitatori le porte di questa dimora storica".

Y.C.