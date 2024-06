Il libro di Montanelli al "Caffè del Poggio"

Il primo dei quattro incontri "Al Caffè del Poggio" (il 3 luglio alle 21.30), promossi dalla Fondazione Montanelli Bassi in collaborazione con il Circolo Mcl al Poggio Salamartano è con un appuntamento di alto profilo e legato proprio alla figura del celebre giornalista nato a Fucecchio. In programma c’è la presentazione del nuovo libro di Indro Montanelli "Come un vascello pirata" (Rizzoli), a cura di Letizia Moizzi, presidente della Fondazione Montanelli Bassi, con la prefazione del giornalista Luigi Mascheroni. Interviene Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale - La Nazione. Letture a cura dell’attore Andrea Giuntini.

Prossimi incontri giovedì 11, giovedì 18 e giovedì 25 luglio. In particolare l’11 luglio ci sarà una una serata musicale con Antonio e Mario, amici di Caselle in Pittari. Possibilità di cena con inizio

alle 20.30 (gradita la prenotazione al numero 347 3146579

oppure al numero 371 1128258).