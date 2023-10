Il Leone Rampante 2023. Sul podio Annabeat e lo storico orafo Sabatini

Due cittadini illustri. Due mondi diversi ma uniti dalla passione, dall’impegno e dal forte legame con la famiglia. Al teatro Pacini, l’amministrazione comunale di o ha consegnato alla ballerina hip hop Anna Donati e allo storico imprenditore Emilio Sabatini il "Leone Rampante", riconoscimento che ogni anno premia i cittadini, nati o residenti a Fucecchio, che con la loro opera nel campo della cultura, delle arti, delle scienze, del lavoro, della politica, della filantropia, dello sport o del sociale si sono particolarmente distinti.

Una cerimonia suggestiva e molto partecipata, che si è tenuta come da tradizione nel giorno di San Candido, patrono di Fucecchio, in cui il legame con la famiglia ha fatto da trait d’union tra le due onorificenze.

A consegnare il Leone Rampante sono stati il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaca Emma Donnini, mentre la presentazione dei due vincitori è stata curata da due persone a loro molto vicine: Mattia Capozzi direttore dell’Academy of Excellence di Lucca, che segue professionalmente da un decennio Anna Donati, e Leonardo Sabatini, responsabile della gioielleria con sede a Fucecchio in via Sauro, nipote di Emilio Sabatini e figlio di Alfredo. Con emozione hanno ripercorso la storia e l’impegno profusi rispettivamente nella danza e nell’imprenditoria, sottolineando in entrambi i casi l’importanza che gli affetti e la famiglia hanno avuto nel loro percorso artistico e lavorativo. E poi la passione, elemento che li accomuna e li contraddistingue, come testimoniano le motivazioni che stanno alla base di questo premio: "per la passione e la dedizione dedicata alla danza, grazie alla quale è riuscita a raggiungere importanti risultati in contesti nazionali ed internazionali", nel caso di Anna Donati, e "per la passione e la professionalità con la quale da decenni gestisce l’attività di gioielleria, tanto che l’azienda di famiglia, fondata dal bisnonno nel 1894, è diventata un punto di riferimento per la cittadinanza", quella di Emilio Sabatini. Anna Donati, in arte “Annabeat”, è ballerina di danza hip hop ed è campionessa italiana in carica dopo aver vinto nel mese di gennaio a Riccione.

Sabatini è uno storico negoziante orafo la cui attività, fondata dal bisnonno nel 1894 nel centro di Fucecchio, taglierà nel 2024 il traguardo dei 130 anni di vita.