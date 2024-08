Il lavoro non va in vacanza. Posti nel turismo e nella moda. Chef e camerieri: tante offerte. Si assumono anche cucitori

Chef, receptionist e camerieri, fatevi sotto: il turismo della Valdelsa chiama. Hotel, agriturismi e ristoranti sono a caccia di personale almeno a giudicare dal portale Arti della Regione che raccoglie ogni giorno centinaia di richieste di lavoro. E’ il segno di un turismo in crescita nella nostra area, che nonostante la vicinanza a Firenze, non ha intenzione di farsi da parte. Con la fine dell’estate ci si prepara a ripartire assumendo. In primis, sul fronte turistico con una stagione ancora in pieno svolgimento ma la necessità di attrezzarsi in vista del Natale e della primavera con tutti i ponti e le festività del caso.

Da una parte c’è chi offre, dall’altra invece chi cerca. Qualcuno è a caccia di giovani talenti da formare, altri hanno un estremo bisogno di professionalità qualfiicata. Nonostante i contratti siano per lo più a tempo determinato, il mercato è dinamico. Segni particolari del candidato ideale? La conoscenza di almeno una lingua straniera, ma anche un minimo di esperienza maturata all’interno del settore richiesto.

Il muro dell’età sembra essere una barriera abbattuta, a far fede sono serietà e disponibilità alla trasferta per la stragrande maggioranza delle strutture ricettive (in molti annunci non è indicato l’aspetto anagrafico). E l’offerta non guarda solo a contratti usa e getta per far fronte all’emergenza stagionale, non mancano le opportunità di lavoro con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.

La mappatura degli annunci tramite Arti (sono una novantina le offerte in corso per la nostra area) è un termometro per capire lo stato di salute delle aziende. E’ Montaione il Comune in cui c’è la più alta richiesta di figure nel settore turistico e della ristorazione.

Conoscenza dell’inglese e mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro sono tra i requisiti richiesti da una prestigiosa struttura che al momento cerca un addetto al front office (il codice di riferimento è FI-230421). Serve anche una governante per pulizia degli appartamenti e preparazione colazioni (contratto diretto con possibilità di indeterminato, EM-231279).

Il ristorante Nonna Bianca a Iano di Montaione ha bisogno di un lavapiatti (turno di 6 giorni a settimana, dalle 19 fino alla mezzanotte circa), e sempre in zona c’è un resort di lusso che arruola un cuoco capo (FI-230420), figura questa, ricercata anche a Empoli ma per servizio di mensa (lavoro part-time per 30 ore alla settimana). E dal resort in Valdesa si trovano ancora possibilità occupazionali per camerieri ai piani, chef de rang, facchini, bartender e addetti alle manutenzioni elettriche e idrauliche (FI-230482).

All’agriturismo Belmonte Vacanze (EM-230176) si cerca un responsabile al servizio della colazione che possa allestire (per 6 giorni a settimana) il buffet per gli ospiti; in questo caso si garantisce la possibilità di fornire l’alloggio per chi proviene da lontano. In un’altra prestigiosa tenuta che si trova a Montespertoli posizione aperta per gestione delle prenotazioni e check in (FI-230663). Nello stesso comune serve anche un cameriere in possesso di Haccp disponibile al lavoro su turni, in orario serale e nel fine settimana (EM-230930).

Stesso annuncio a Cerreto Guidi dove si cercano un aiuto cameriere ai piani a tempo indeterminato, un giardiniere e un facchino full time anche il sabato e la domenica a turni.

C’è poi il ramo dell’agricoltura, un altro dei settori trainanti della nostra economia. Aspettando la vendemmia (anche se, a causa del caldo, qualcuno ha dovuto anticipare i tempi), a Montespertoli un’importante azienda vinicola, eccellenza nella produzione di vini pregiati, cerca conduttori di mezzi agricoli da inserire nel proprio organico (Fi-230592). Difficili da trovare, poi, operai specializzati con mansioni di cantiniere.

Empoli città che veste, nonostante la crisi della manodopera: le aziende continuano a cercare cucitori di pelletteria (settore calzature, un posto anche a Fucecchio) e cucitori a macchina per produzione in serie di abbigliamento. C’è penuria di modellisti e addetti al taglio.

Ylenia Cecchetti