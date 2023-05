Il Keu e il piano di caratterizzazione: il caso finisce davanti il Tar

Il Comune resisterà in giudizio. Il caso keu nel quinto lotto della Srt 429 finisce davanti al Tar. Nel febbraio scorso il Comune di Empoli ha proceduto all’approvazione del Piano di caratterizzazione con prescrizioni, in attuazione a quanto previsto dal decreto della Regione relativo al tratto di strada compreso fra la rotatoria di Brusciana e l’opera di scavalco della ferrovia Empoli - Siena rampa Nord in direzione Empoli, in località Brusciana. Il Piano di caratterizzazione è lo strumento che indica quali tipi di indagini devono essere eseguite su suolo e acque: soltanto dopo l’esecuzione di queste indagini, è possibile stabilire quale tipo di intervento di bonifica o messa in sicurezza del sito vada eseguito. In questo caso al centro della vicenda c’è il tratto oggetto di indagine da parte della procura della Repubblica di Firenze nell’ambito del procedimento penale per l’ipotesi di utilizzo, per la formazione del rilevato stradale, di materiale qualificato come inerte riciclato contenente keu. Un’inchiesta a carico di 25 soggetti e 6 società arrivata già da alcuni mesi all’atto di chiusura delle indagini. Per quanto riguarda sempre il piano di caratterizzazione. con lo stesso decreto, si autorizzava anche – spiega una nota del Comune – la realizzazione delle indagini previste nel piano, prescrivendo la presentazione degli esiti del Piano di caratterizzazione nei sei mesi successivi alla data di notifica del provvedimento. I soggetti destinatari del provvedimento hanno fatto ricorso al Tar. Si tratta – si apprende – dei soggetti individuati dalla Regione che a suo tempo avevano presentato un piano di caratterizzazione. Di fronte al ricorso al Tar, il sindaco Brenda Barnini è stata autorizzata dalla giunta a resistere in giudizio. Il Comune di Empoli ha quindi affidato a un legale il servizio di patrocinio e rappresentanza.