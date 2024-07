Il grande cuore dei big della musica. Sting e Andrea Bocelli cantano per aiutare i bambini in difficoltà

CAPRAIA E LIMITE

Evento blindato e massimo riserbo sui dettagli. Nessuna anticipazione. Perché, come si dice, la beneficenza si fa in silenzio. Eppure la generosità di George Rapier III continua a fare rumore. Il proprietario della sontuosa Villa di Bibbiani a Capraia e Limite ha organizzato una maratona di solidarietà; l’ultimo atto lunedì sera con circa 130 invitati selezionatissimi e di caratura internazionale. Obiettivo, sostenere la Foundation Reserve e l’Inspiring Children, impegnata nell’aiutare i bambini in difficoltà per problemi di insicurezza e depressione. Una realtà, quest’ultima, di cui il medico texano si è fatto ambasciatore insieme alla cantautrice americana Jewel, star della festa. Durante l’evento (iniziato sabato e terminato lunedì) è stata organizzata un’asta benefica che ha coinvolto ospiti per lo più statunitensi, industriali e imprenditori, con premi messi a disposizione da varie aziende sponsor.

Dalla ricca ereditiera Lady Monica Bacardi, arrivata appositamente dal Principato di Monaco, a star della musica mondiale, l’iniziativa ha acceso i riflettori, ancora una volta, sulla splendida Villa venduta al magnate statunitense sei anni fa. Come special guest per un concerto esclusivo Rapier ha chiamato sul palco Sting e Andrea Bocelli. Presenti anche Cristiana e Kimbal Musk, fratello del più famoso Elon, impegnato nella Fondazione e sulla salute mentale, tema sensibile soprattutto tra le giovani generazioni. Un evento ben diverso (visto lo scopo) dal party che portò nel 2019 in Villa i Queen e i Beach Boys. L’imprenditore miliardario della sanità privata Usa (fondatore della WellMed Medical Management) dopo aver ottenuto la massima onorificenza del Comune di Capraia e Limite nel 2020 proprio per la sua generosità, si è rimesso a disposizione per gli altri. "Ancora una volta - ha commentato il sindaco limitese Alessandro Giunti, nella rosa degli invitati - la protagonista è stata la generosità, già dimostrata in più occasioni dal dottor Rapier. Lo spirito di altruismo che lo contraddistingue è già emerso in diverse situazioni".

Come l’emergenza Covid, durante la quale il texano ha sostenuto il tessuto sociale del territorio con una donazione da un milione di euro distribuita tra la Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa, l’ospedale San Giuseppe di Empoli e le associazioni di Capraia e Limite. Ora, un gesto tangibile a supporto dei più giovani. Per l’evento sono stati scelti fornitori locali ed un gift lasciato agli ospiti creato appositamente per l’occasione. "Una bottiglia di vino in terracotta - ha spiegato l’ad di Villa Bibbiani Stefano Nigi - che richiama l’idea dell’anfora. Ne stiamo ritrovando diverse nel sito etrusco di Montereggi (all’interno della proprietà, ndr). L’etichetta invece è in pelle, espressione del nostro artigianato, due rami della manifattura che rappresentano il territorio. Il vino completa il suo invecchiamento proprio nella terracotta. Una rivoluzione". Altro gioiello custoditi da Villa Bibbiani, è il teatro settecentesco, dono di nozze tra Anastasia Frescobaldi e Pietro Ridolfi. Meticolosamente restaurato, il teatro storico da appena 35 sedute, in questi giorni è stato battezzato proprio dalla cantante americana Jewel. Accanto al lavoro portato avanti dall’azienda agricola per la produzione del vino e dell’olio, non mancano le attività culturali, in particolare riferite agli scavi archeologici della grande città etrusca dalle quali nei prossimi giorni potrebbero riaffiorare importanti sorprese.

Ylenia Cecchetti