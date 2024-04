Il futuro digitale Incontri in Diocesi

Nelle comunità parrocchiali di Vinci e di Capraia e Limite, nella Diocesi di Pistoia e Pescia, ci si interroga sul domani della democrazia e del diritto nell’epoca dell’intelligenza artificiale. E sulla tutela dei nostri dati. "La produzione normativa insegue sempre più velocemente le tecnologie, in una corsa che negli ultimi anni ha visto una legiferazione sempre più attenta alla tutela dei dati che ciascuno di noi, in modo più o meno consapevole, si ritrova a rilasciare nel mondo digitale", si spiega dalla Diocesi. L’incontro "Democrazia tra storia e futuro" che si terrà oggi alle 9,15 nell’Aula Magna del Seminario Vescovile, in via Puccini 36 a Pistoia, è una delle iniziative che l’ufficio Pastorale Sociale e Lavoro diocesano ha organizzato in vista della cinquantesima Settimana Sociale che si terrà dal 3 al 7 luglio a Trieste.