Il futuro della nuova piscina. Ultimo anno per Aquatempra: "Il cantiere va a ritmo serrato"

Aquatempra dovrebbe continuare a gestire l’attuale impianto anche nel 2025. Dal 2026 però, ossia da quando dovrebbe entrare in funzione la nuova piscina Fiammetta, l’intenzione del Comune di Certaldo è quella di avviare una nuova gestione tramite un nuovo soggetto già individuato. Per una volontà confermata da una determina di martedì scorso, quando l’ente ha affidato a uno studio di Ponte ad Egola l’incarico "di assistenza specialistica per la corretta impostazione dei rapporti societari con Aquatempra Ssd arl in seguito al recesso e/o liquidazione dalla stessa società affidataria del servizio di gestione dell’impianto natatorio Piscina Fiammetta con decorrenza dal primo gennaio 2026".

Non solo: al medesimo studio è stato affidato anche l’incarico di valutare e procedere a modifiche allo statuto della partecipata comunale Farmacie di Certaldo Srl, per arrivare alla redazione del contratto di servizio: è proprio alla società in house che il Comune vorrebbe affidare la gestione della nuova Fiammetta, fra poco più di un anno. "Il cantiere sta andando avanti e stiamo valutando soluzione di gestione alternative – ha confermato il sindaco Giovanni Campatelli – i prossimi mesi serviranno proprio a valutare le varie opzioni sul tavolo. Aquatempra? Al momento la nostra intenzione è quella di recedere".

Ci sarebbe già un cronoprogramma di massima, anche se ’ufficioso’: l’auspicio è di trovare un’intesa con Aquatempra almeno sino al prossimo ottobre, per continuare a garantire per tutta l’estate la fruizione dell’attuale struttura. A quel punto, dovrebbero essere in dirittura d’arrivo anche i lavori per la nuova piscina, per suggellare il passaggio di consegne gestionale.

G.F.