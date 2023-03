Il futuro della città on line Un cantiere da 19 milioni con i fondi arrivati dal Pnrr

Edifici storici, scuole, piazze, strade, parcheggi, piste ciclabili, giardini ma anche nuovi servizi digitali per il cittadino. Uno scenario futuro che tutti i cittadini potranno consultare, approfondire e seguire anche on line.

Entro il 2026 il Comune avrà la possibilità di riqualificare tanti spazi e servizi grazie alla propria capacità di aggiudicarsi i finanziamenti legati ai bandi europei del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un’opportunità straordinaria che potrebbe trasformare il volto della città.

Tutti i progetti del Comune di Fucecchio finanziati con il Pnrr Italia sono consultabili nei dettagli e nel programma sul sito del municipio. Sono le tappe di un cantiere gigantesco lungo tre anni – del valore complessivo di 19 milioni di euro – che porterà, appunto, nuove scuole, parcheggi, nuove pavimentazioni a strade e piazze, piste ciclabili, edifici storici e spazi verdi recuperati. Sono tantissimi i lavori che decolleranno (alcuni sono già iniziati): il moderno polo dell’infanzia in via Foscolo - un progetto educativo 0-6 anni - che comprenderà una nuova scuola materna, un nuovo nido, la nuova mensa, giardini e parcheggi. Grandi cambiamenti ci saranno poi nel centro storico: nella parte bassa saranno riqualificate piazza Amendola, corso Matteotti e piazza Padre Ceci, nella parte alta avremo una nuova pavimentazione in tante strade, in piazza Vittorio Veneto, un restyling completo di parco Corsini (anche in questo caso le opere sono già partite), il recupero di Palazzo Pretorio, con il collegamento pedonale a Poggio Alberighi, e il nuovo parcheggio su via Sbrilli. Poi anche la viabilità, con la nuova Strada Regionale 436 tra San Pierino e San Miniato basso, la rotatoria tra via Sottovalle e via Bonaparte e la ciclopista dell’Arno.

Altre opere poi nasceranno sul territorio anche al di fuori dei finanziamenti europei, come ad esempio la rotatoria di Vedute e la palestra del liceo Checchi – nei giorni scorsi c’è stata l’inaugurazione del cantiere – che saranno costruite dalla Città Metropolitana di Firenze con un investimento complessivo di oltre 1 milione e mezzo di euro. La gestione degli spazi sarà data al Comune di Fucecchio e quindi in orario pomeridiano la struttura sarà a disposizione delle società sportive.

Carlo Baroni