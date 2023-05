“Il fronte sull’Arno“ Allestita una mostra con i cimeli dei soldati

Una mostra per raccontare il passaggio del fronte nei territori intorno all’Arno nei mesi di agosto e settembre del 1944. Questo quanto verrà allestito nei giorni 2, 3 e 4 giugno, anche quindi in occasione della festa della Repubblica Italiana, nata proprio sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale e la successiva Liberazione dal Nazifascismo. presso la sala espositiva in via Montalbano a Vinci. L’esposizione è stata realizzata dal gruppo di ricerca denominato Ww2 Tuscany Hunters, e nello specifico riguarda le vicende belliche che hanno interessato la linea dell’Arno durante l’anno 1944.

Grazie alla paziente opera di recupero dei cimeli, che sono stati disseminati dai soldati, sia in combattimento che a riposo negli accampamenti o in convalescenza negli ospedali da campo, è stato possibile far luce su uno spaccato di storia che ha interessato tutti, in anime e corpi, nella tragica ed estenuante guerra per la pace. In tutti e tre i giorni la mostra sarà visitabile la mattina dalle ore 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18.