Il fondo affitti, l’Informagiovani spiega cos’è e come funziona

L’Informagiovani di Fucecchio organizza il 4 luglio un pomeriggio dedicato al fondo affitti 2024, il contributo economico erogato dall’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ad integrazione del canone di locazione, le cui domande resteranno aperte fino al prossimo 19 luglio. Gli operatori dell’Informagiovani saranno a disposizione per spiegare le caratteristiche del bando, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda.Il Bonus affitto è un’agevolazione che permette di portare in detrazione parte delle spese sostenute per il canone d’affitto per l’abitazione principale, oppure se ci si trasferisce in un’altra abitazione per motivi di lavoro. Misura importante, dunque, per chi vive in una casa in affitto e può usufruire di interessanti detrazioni dall’Irpef per i canoni pagati nel 2024. In particolare, i benefici sono a favore – va sottolineato – inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (con contratto a canone libero o concordato).