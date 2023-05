Il "Festival di maggio" Ri-conoscere Italo Calvino

L’anno scorso era stato scelto Gianni Rodari. Il "Festival di maggio" scelto di omaggiare il ’re della filastrocche per ragazzi’. L’edizione 2023 punta tutto su Italo Calvino. Format che vince non si cambia, ma cambiare il soggetto è stimolante e necessario. E così nei locali della biblioteca Emma Perodi ci si prepara a ricordare uno dei maggiori autori del secondo Novecento. Di certo, uno dei più famosi, conosciuto e tradotto in tutto il mondo. In occasione del centenario della nascita dello scrittore, venerdì 19 e sabato 20 maggio si svolgerà "Cerreto Guidi racconta Italo Calvino". La rassegna, patrocinata dalla Regione Toscana, è organizzata dall’amministrazione comunale e sostenuta dal contributo di varie associazioni. "La nostra biblioteca - ha detto il sindaco Simona Rossetti - è lo spazio ideale per un simile approfondimento che porterà a Cerreto Guidi docenti e studiosi di fama. Un convegno per valorizzare la figura poliedrica di un grande intellettuale come Calvino". Il calendario è ricco di contributi, letture e momenti di confronto. Si comincia il 19 alle 16,30 con "L’Inventacittà. Le città invisibili", laboratorio a cura di Fabrizio Silei. L’artista fiorentino sarà protagonista, alle 21,30, di una seconda performance: "Italo Calvino Maestro di Vita, da Marcovaldo a Lezioni Americane, pagine e storie per vivere meglio". Non mancheranno interventi musicali a cura di Mirco Dimitrio. Sabato 20 invece riuniti intorno allo stesso tavolo saranno docenti, scrittori, educatori, artisti e musicisti in un tributo collettivo a Calvino. Non un omaggio di maniera, ma l’occasione per un serio ed accurato approfondimento sull’opera e sul valore di questo gigante della letteratura e della cultura. Due giornate tra cultura e divertimento, insomma, dove troveranno spazio anche letture giocose per bambini. I brani proposti dal raccontastorie Michele Neri e dagli attori dell’associazione teatrale "La Maschera" animeranno il sabato pomeriggio mentre la mattina si potrà partecipare alle attività del Gruppo di lettura "Sulle Ali di un Libro" e alle letture sceniche dell’attore Emmanuel Casaburi. Imperdibile l’appuntamento - gratuito come gli altri - con "Favole in musical", lettura sonora di favole di Calvino con Francesca Bianconi e Monia Balsamello.

Ylenia Cecchetti