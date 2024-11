Il Dup scatena il dibattito: "Inutile aggressività"

La discussione sul Dup accende gli animi. "Un documento pur condivisibile in alcuni intenti generici, ma irricevibile per quanto riguarda tutta una serie di questioni anche complesse che riguardano il nostro comune – attacca Vittorio Picchianti (FdI). Finita l’esposizione da parte dell’amministrazione, la discussione è passata ai consiglieri comunali". "I primi interventi sono quelli dell’opposizione. Questi sono interventi in cui in maniera costruttiva, ma profondamente critica si cerca di portare alla luce elementi oggettivamente o potenzialmente negativi – sottolinea Picchianti –. Dopo questi in tardissima ora, abbiamo assistito a un inutile ed esasperato inasprimento dei toni da parte di alcuni componenti della maggioranza, anche poi richiamati dal presidente dell’assemblea, che hanno iniziato da prima a ridere e interrompere la discussione e poi a intervenire lasciando totalmente da parte il merito del documento con attacchi al Governo Meloni, all’opposizione, ai commercianti che devono smettere di lamentarsi e “assumersi il rischio di impresa”". "Non credo – chiosa – che i toni sentiti siano quelli che questa amministrazione si augurava di perseguire".