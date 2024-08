Il ds Gemmi punta tutto sul talento Anjorin

Una trattativa lampo porterà alla corte di D’Aversa il centrocampista che mancava, almeno dal punto di vista delle caratteristiche, poi sarà da vedere se la mossa del direttore sportivo Roberto Gemmi si rivelerà azzeccata o meno. Insomma, un’altra scommessa in stile Empoli. Si tratta dell’inglese classe 2001 Tino Anjorin. Di origini nigeriane, ma nato oltre Manica a Poole, il giovane ex Chelsea potrebbe essere ufficializzato già oggi (trattativa ai dettagli). Stavolta si tratta di un’operazione a titolo definitivo per la quale il club azzurro dovrebbe sborsare circa un milione di euro riservando però il 50 per cento della futura rivendita al club londinese. Due presenze e una rete con la Nazionale Under 20 di Sua Maestà, Anjorin sarebbe un trequartista ma nell’ultima stagione in prestito al Portsmouth (terza serie inglese) è stato impiegato anche come centrocampista centrale o mezzala sinistra, collezionando 14 presenze e 2 reti. In precedenza però il 22enne inglese, che con il Chelsea ha messo insieme appena 50 minuti in tre apparizioni tra campionato e coppa, ha vissuto anche una breve esperienza nella massima categoria russa con il Lokomotiv Mosca (7 partite), con cui ha disputato pure due match di Europa League 2021-‘22 (nel girone con la Lazio) segnando l’1-1 finale nella gara casalinga contro il Marsiglia.

A metà di quella stagione è poi tornato in Inghilterra per giocare 7 sfide della serie B inglese, con una rete, all’Huddersfield dove è rimasto pure nel 2022-‘23 totalizzando 8 ‘gettoni’ e 2 centri. Un ‘colpo’ che nasconde sicuramente delle insidie, Anjorin ha pochissima esperienza ad alto livello, ma che allo stesso tempo affascina per il potenziale talento che l’Empoli si potrebbe ritrovare tra le mani.

Intanto si fa sempre più concreto l’interesse del club di Fabrizio Corsi per Mattia De Sciglio. Il 31enne difensore della Juventus è ai margini del nuovo progetto bianconero targato Thiago Motta e il suo entourage si sta muovendo per cercare una sistemazione. In questo contesto, in cui si sono fatti avanti anche Monza e Como, il diesse Gemmi si sarebbe portato in pole position riscuotendo il gradimento del giocatore. Perché l’operazione vada in porto, e si parla sempre di un prestito, servirà che la Juventus acconsenta a provvedere a parte dell’ingaggio di oltre un milione di euro, fuori dalla portata dell’Empoli. Se l’operazione si dovesse concretizzare al Castellani Computer Gross Arena arriverebbe un jolly difensivo da 283 presenze in carriera tra Milan, Juventus e Lione con quasi 30 partite in Champions League. Per completare il reparto arretrato resta vivo l’interesse per un altro profilo di grande esperienza come Davide Faraoni, ex Verona e Fiorentina.

Simone Cioni