Il disagio di San Pierino. Semaforo e polemiche: "La ditta trovi un rimedio"

Sui disagi al semaforo provvisorio sul ponte di San Pierino, la sindaca Emma Donnini chiarisce come stanno le cose premettendo che la sua istituzione è stata una misura necessaria per effettuare le verifiche relative alla sicurezza del ponte. Si tratta di accertamenti che il Comune di Fucecchio ha chiesto da tempo alla Città Metropolitana di Firenze.

"Sono la prima a comprendere e denunciare tutte le difficoltà e i disagi causati dal semaforo – commenta la sindaca –. Abbiamo chiesto e stiamo chiedendo alla Città Metropolitana di portare a compimento la verifica del ponte, rilevando i numerosi ritardi della ditta incaricata". Le verifiche strutturali, iniziate mercoledì pomeriggio con le indagini geognostiche sulle due spalle del ponte, si concluderanno questa settimana e i risultati, unitamente a quelli di altre tipologie di verifiche, saranno valutati dalla ditta incaricata entro il prossimo dicembre.

"La decisione di installare un semaforo - prosegue Donnini - non era che una soluzione momentanea, che invece si è prolungata, a causa dei ritardi degli operatori incaricati, andati ben oltre i tempi inizialmente previsti. Adesso, però, le verifiche stanno per partire e successivamente si potrà procedere all’eventuale acquisizione del ponte da parte del Comune di Fucecchio. Quel che più ci preme adesso è che il semaforo funzioni regolarmente e questo è compito della ditta che dovrà trovare la soluzione più adatta, un’assicurazione che abbiamo loro chiesto più volte. Ciò detto, le verifiche circa la sicurezza e la stabilità del ponte sono assolutamente necessarie e prioritarie a tutto il resto". Per quanto riguarda i malfunzionamenti del sistema semaforico gli uffici della Città Metropolitana indicano che il canale più efficace per la gestione di ogni segnalazione è il numero della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa (0571.757707). A sollevare la questione è stato un cittadino, Juri Baldacci, a nome dei tanti che stanno soffrendo il disagio. "Da diversi mesi e diventato un problema giornaliero fisso, quello del semaforo mobile del ponte di San Pierino: una situazione pericolosissima specialmente adesso che il soletramonta presto e le tenebre hanno il sopravvento – aveva scritto –. Ora mi chiedo se nel 2024 non è possibile trovare una soluzione con l’azienda appaltatrice del servizio".