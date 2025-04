Il Decameron spiegato ai più piccoli

CERTALDO

Avvicinare il Decameron ai bambini è l’obiettivo della nuova rassegna ideata dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e dalla Proloco Certaldo. Saranno quattro gli appuntamenti ad ingresso gratuito, tra aprile e maggio, per un viaggio alla scoperta dell’opera più famosa di Giovanni Boccaccio attraverso letture animate, burattini, cantastorie e fiabe sonore, in occasione dei 650 anni dalla scomparsa del grande autore. “Boccaccio a merenda“, questo il titolo del ciclo di incontri, inizia domani con lo spettacolo di lettura animata della novella “Chichibio e la gru“ a cura di Oranona Teatro, che avrà come strumento narrativo principale il teatrino Kamishibai. La rassegna proseguirà poi sabato 19 aprile con “Fra’ Cipolla“, spettacolo di burattini ispirato alla novella di Frate Cipolla a cura del “Teatro delle dodici lune“. Nel mese di maggio, invece, le date da segnare sul calendario sono quelle di sabato 3 e sabato 17. Nella prima spazio a “Calandrino e altre storie“, cantastorie ispirato alle novelle del ciclo di Calandrino a cura di Alessandro Gigli, nel secondo toccherà alle fiabe sonore con Le Foyer “...a novellar le storie“. Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 17 in Limonaia in Certaldo Alto con prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 338 7686594.