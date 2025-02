Il debutto in città del Mercato del Forte

Il calendario degli appuntamenti organizzati dal commercio ambulante per l’anno 2025 porterà per la prima volta in città il “Mercato di Forte dei Marmi“. Un’iniziativa che piacerà a tutte le persone appassionate dello shopping blasonato, visto che quello ’del Forte’ è uno dei mercati più amati da chi si diletta di acquisti importanti sì, ma a prezzi più abbordabili che in negozio. Domenica 30 marzo, dalle 8 alle 20, in piazza Matteotti arriva quindi uno dei mercati più famosi d’Italia per la vendita di prodotti rigorosamente artigianali e made in Italy.

Proseguono gli appuntamenti con il mercatino dell’antiquariato in piazza Farinata degli Uberti, piazza Propositura, via Leonardo Da Vinci e piazzetta Madonna della Quiete, dalle 8.30 alle 19.30, ogni secondo sabato del mese (sabato 8 marzo, il 12 aprile e il 10 maggio 2025), e il Mercato sui Giardini in piazza Matteotti per tre domeniche (6 aprile, 25 maggio e 21 settembre), dalle 8 alle 20. Da non dimenticare l’evento ‘Empolissima’ nel centro storico cittadino, domenica 18 maggio, 12 ottobre e 9 novembre, dalle 8 alle 20.

"La programmazione annuale dei mercati straordinari per Empoli è sempre una grande occasione che favorisce tutto il commercio, anche quello dei negozi fisici – spiega Adolfo Bellucci, assessore al commercio -. Siamo contenti di rinnovare appuntamenti ormai storici come il Mercato sui Giardini ed Empolissima. E soprattutto portiamo il Mercato di Forte dei Marmi, la vera novità di questi primi mesi dedicati al commercio sulle piazze e sulle strade empolesi".