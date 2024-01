Il corso fotografico. Al via la nuova edizione

Nuovo anno. Nuovo corso. Il FotoClub Fucecchio organizza il 22esimo corso fotografico. Aperto a tutti gli appassionati, sia principianti che fotografi amatoriali, il corso è strutturato in 10 lezioni composte ciascuna da una parte teorica e una pratica, seguite da due workshop. Un percorso per imparare le basi della fotografia e costruire i fondamenti della tecnica fotografica. Questi gli argomenti che saranno tratti: analisi e composizione dell’immagine; gli strumenti fotografici, dai professionisti alle fotocamere degli smartphone; gestione della luce e tecniche di illuminazione tecnologica digitale e sviluppi recenti nel mondo della fotografia; linguaggi fotografici e comunicazione visiva; processi di stampa e presentazione delle opere. Le lezioni si terranno il mercoledì dalle 21.30 alle 23 nella sede della Fondazione I Care in via primo Settembre 43. Prima lezione mercoledì 7 febbraio. Per informazioni contattare il numero 333 6991296.