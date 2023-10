Il consiglio comunale sta con "Italia Ripensaci". Voto contro il nucleare Il consiglio comunale di Vinci ha approvato la mozione di adesione alla campagna "Italia Ripensaci" per sensibilizzare sulla proibizione delle armi nucleari. Una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, con 12.705 armi nucleari presenti nel mondo. Un modo per perseguire la pace e non esasperare i conflitti.