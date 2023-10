Il circolo di Vitolini rinasce. La prima uscita al frantoio. Tutti a piedi fino a ’Conio18’

Sette chilometri a piedi, dal centro del paese al frantoio Conio18, e ritorno. Una camminata fra i boschi che ha segnato un nuovo inizio. Ad organizzarla domenica scorsa è stato il Consiglio del Circolo Ricreativo di Vitolini, nel Comune di Vinci, fresco di elezione. La camminata ha dato modo a grandi e piccini di scoprire come funziona la frangitura delle olive. Dalle finestre delle case, lungo i tratti asfaltati, qualche sguardo, o anche soltanto un gesto, hanno accompagnato l’insolita e gioiosa carovana umana. "Non è stata un’idea scontata - raccontano con entusiasmo dal Consiglio - perché non sono molte le persone che nella vita hanno assistito a questo processo antico, e ciò non vale solo per i più giovani. Oggi, e Conio18 ne è testimonianza, la spremitura delle olive avviene con sistemi ben più moderni e meccanizzati rispetto a qualche anno fa, quando si usavano macine a pietra, ma capirne le varie fasi non è di minor fascino. Soprattutto se vengono illustrate da chi crede nel proprio lavoro e riesce a divulgarne l’importanza".

Dopo il movimento, una sana ricompensa. Con il consistente quantitativo di olio nuovo donato al Circolo, al ritorno dalla gita è stata offerta una merenda a base di fettunta a tutti i partecipanti. Una prima uscita pubblica per la nuova squadra messa in piedi dal Circolo di Vitolini. "Come in ogni paese - spiegano dal Circolo - le cose cambiano, ci sono alti e bassi per le iniziative socio-culturali. L’importante è non abbattersi e ripartire, ogni volta. Avanti tutta, e che rinascita sia".