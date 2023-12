Il Circolo di Avane festeggia 25 anni

EMPOLI

Le Case del popolo, o circoli Arci, stanno vivendo da tempo i problemi della sinistra, ma ce ne sono alcune, come quella di Avane, che sembrano avere una marcia in più. Domani alle 20, infatti, al circolo di via Magolo 31 ci sarà una cena, all’insegna della tradizione gastronomica toscana, per festeggiare i 25 anni dall’inaugurazione della nuova struttura. Per informazioni o prenotazioni telefonare allo 0571 81000. Un quarto di secolo non è poco, certo, ma la ricorrenza strizza anche l’occhio a quanto c’era prima. Vale a dire la Casa del popolo di via Motta, nel pieno centro della frazione empolese, che aveva condiviso la sorte di altre strutture del movimento popolare e operaio nella storia del ‘900. La ‘vecchia’ Casa del popolo era, infatti, nata ai primi del secolo scorso per poi soccombere alle decisioni del regime fascista, diventando Casa del fascio, per poi tornare, dopo la guerra di Liberazione, alla sua versione originaria, quella di struttura popolare. Poi, con il passare degli anni, e con una crescita della frazione, si pose il problema di dotarsi di una struttura più adeguata alle esigenze dei tempi che cambiavano. E così, dopo non pochi sforzi finanziari, alla fine del ‘900, l’attività si trasferì nella nuova sede, che tra l’altro ospita anche la sede del comitato di zona dell’Arci. Tra i suoi frequentatori c’è stato anche il parroco di Avane, don Renzo Fanfani, il prete operaio. Bruno Berti