Il centrodestra è compatto. L’Udc: "Il nome va condiviso". C’è attesa per il Poggianti-bis

EMPOLI

"Auspichiamo un nome condiviso all’interno della coalizione di centrodestra". Così Enrico Mencattini, commissario regionale Udc, sulla scelta dello sfidante di Alessio Mantellassi, candidato sindaco per il centrosinistra. "Non abbiamo preclusioni su nessun candidato, neanche all’ipotesi di un Andrea Poggianti bis, ma vogliamo che il candidato sia espressione di un accordo tra le parti che da anni lavorano per Empoli – aggiunge Mencattini in una nota sottoscritta anche dal coordinatore comunale Udc di Empoli, Antonio Bossa –. Siamo lieti di poter dialogare anche con altre forze di centro per poter dare il cambiamento che la nostra città merita. Escludiamo però una convergenza su Simone Campinoti anche per evitare il fallimento di un “Damasco Morelli bis”". Continua a circolare con insistenza dunque il nome di Andrea Poggianti.

L’obiettivo del capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale è di stappare lo spumante entro Capodanno per festeggiare la nuova candidatura. L’ufficialità dipende dai vertici regionali dei partiti di centrodestra e potrebbe arrivare a stretto giro. Una parte attiva in questa partita ce l’ha anche la Lega. "È in corso un tavolo provinciale e ogni decisione verrà comunicata a quel tavolo – spiega Tiziana Bianconi, coordinatrice comunale del Carroccio –. Non vogliamo fare nomi, ma siamo convinti che serva un candidato di alto profilo, espressione del centrodestra e con una lunga esperienza sul territorio. La Lega ha un progetto chiaro per il futuro della città, non stiamo a guardare ma siamo parte attiva della discussione".