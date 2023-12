Il centro si fa bello. Vota la vetrina che ti piace

"Vota la vetrina più bella" è un’occasione per premiare il negozio di vicinato o la bottega di fiducia che meglio ha espresso la propria idea di Natale, tra estro e creatività. Giocare è semplice: ogni giorno il lettore troverà sul quotidiano un tagliando (come quello qui sotto) per votare la propria vetrina preferita. I voti (no fotocopie) saranno raccolti in apposite urne allestite alla Pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al Bar Leontina (via da Vinci), a Gioca Tre–Giocheria (via Salvagnoli) e in Oreficeria Alino Mancini (via Segantini). L’11 dicembre sarà decretato il vincitore. Per adesso, prosegue la sfida a colpi di tagliandi.