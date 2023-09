Il cantiere a Le Vedute "La nuova scuola materna ha già le fondamenta"

Nei giorni scorsi sono state realizzate le fondamenta. I lavori proseguono a pieno ritmo. E con aprile 2024 – secondo il crono programma – l’opera sarà completamente realizzata. Stiamo parlando della nuova "casetta nel bosco" nella frazione di Vedute. Sono lavori per circa 1 milione e 300 mila euro, finanziato grazie ai fondi europei del Pnrr e a quelli statali del Gse.

Il sindaco Alessio Spinelli, nei giorni scorsi, ha fatto un nuovo sopralluogo. "Il cantiere sta andando benissimo – spiega il primo cittadino – e darà vita a un plesso completamente nuovo, che andrà a sostituire l’edificio attuale e che sarà realizzato in una posizione più distante rispetto alla strada". La nuova scuola ospiterà due sezioni, ciascuna con annessi spogliatoio e servizi igienici, con già la predisposizione per una eventuale terza sezione. Ogni aula, inoltre, sarà direttamente collegata con gli spazi esterni per le attività all’aperto, con la presenza di un ampio giardino d’inverno sfruttabile anche in caso di maltempo.

"La realizzazione sarà con materiali prefabbricati di ultima generazione – aggiunge Spinelli –. E anche per questo le operazioni, se tutto prosegue così, rispetteranno perfettamente i tempi". Cosa ne sarà della vecchia casetta nel bosco? "Sarà demolita e vi nascerà un parcheggio – aggiunge Spinelli –. Questa operazione potrà essere effettuata solo quando il nuovo edificio sarà pronto a ospitare i bambini. Credo che possa già essere fatta la demolizione nella prossima estate in quanto per il successivo anno scolastico sarà già pronto quello nuovo". Tutta l’operazione su Le Vedute rientra nell’ultimo piano triennale di edilizia scolastica che ha avuto un nuovo slancio grazie ai fondi del Pnrr.

Il progetto esecutivo era stato inizialmente approvato a novembre 2020 per una spesa complessiva di 1,1 milioni di euro. A seguito della partecipazione al bando del Ministero dell’Interno fu assegnato per questa opera il contributo di 872mila euro grazie ai fondi del Pnrr. A seguito dell’aumento dei prezzi verificatosi negli ultimi sei mesi del 2021, l’amministrazione comunale è stata costretta a rivedere in via preliminare i documenti contabili del progetto esecutivo aggiornandoli con il nuovo preziario. Ma ora il cantiere è in pieno svolgimento.