Il Cammino di Santo Sano. Un culto che viene da Siena

Da Siena a Vinci nel segno della fede. Torna quest’anno il Cammino di Santo Sano, manifestazione organizzata dall’associazione Vinci nel Cuore. È la rievocazione di un antico pellegrinaggio che si svolgeva la prima domenica di maggio da Vinci alla pieve di San Giovanni Battista in Sant’Ansano di Greti. L’antico rito è stato ricostruito tramite gli statuti cinquecenteschi della Compagnia dello Spirito Santo e del Comune di Vinci. Santo Sano è il vecchio nome del luogo; così lo riporta anche Leonardo da Vinci nei suoi disegni. Il riferimento, però, è al santo senese, Sant’Ansano, patrono del più famoso palio italiano. Non sappiamo come questo culto sia arrivato a Vinci, ma domenica 5 maggio sarà l’opportunità per approfondire. Prima del cammino, però, l’ incontro storico-culturale di sabato: alle 17 Massimo Bianchi, docente dell’Università di Siena, priore della contrada della Torre ed esperto del Palio di Siena, alla pieve romanica vinciana, parlerà di "Sant’Ansano. Storia e leggenda della nascita di un culto". Al termine, rinfresco per tutti.