Il benvenuto alle matricole. Il team accoglienza all’opera per il primo giorno di scuola

EMPOLI

Un primo giorno di scuola tra sorrisi e abbracci per stemperare tensione e smarrimento. Al "Ferraris-Brunelleschi" la prima campanella ha visto le 400 matricole accolte, come sempre, dal gruppo degli studenti del team accoglienza, forniti di palette con l’indicazione della classe. Gli alunni delle prime classi hanno così iniziato la loro nuova avventura fra i tanti indirizzi dell’istituto tecnico e professionale di via Sanzio: elettrotecnico, chimica, manutenzione e assistenza tecnica, automazione e robotica. Mentre i giovani studenti di via Giovanni da Empoli hanno iniziano nuove esperienze di studio in un indirizzo innovativo, quello della costruzione ambiente e territorio, la veste più moderna dell’ex geometri, ma anche di quello più fashion della moda. I nuovi studenti sono stati accompagnati in classe e hanno ricevuto risposte per le loro prime domande e curiosità. Cinquanta studenti-tutor delle classi terze, quarte e quinte hanno messo e metteranno a disposizione tutte le competenze acquisite per offrire informazioni e rispondere ai quesiti dei più giovani. Non solo, gli studenti e le studentesse più esperti continueranno a seguire la classe loro assegnata con incontri mensili, diventando così un costante punto di riferimento per i nuovi arrivati e giovani figure guida e di mediazione per risolvere problemi, sciogliere dubbi e, perché no, dare suggerimenti e supporto anche sul metodo di studio. Ai nuovi, attraverso un tour dell’istituto, è stata mostrata anche la dislocazione dei laboratori e delle attrezzature. Sono stati anche spiegati i servizi e le regole dell’istituto, come accedere alla piattaforma G Suite for Education, all’uso del registro elettronico, ma anche alle novità a cui andranno incontro, come l’elezione dei rappresentanti d’istituto o la sospensione del giudizio negli esiti finali. A ciascuna nuova classe prima è stato lasciato anche un vademecum scritto dai tutor su 10 regole per stare bene a scuola. L’ultima di queste: tutti insieme saremo un capolavoro.