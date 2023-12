Il bel gesto per i bambini di Pediatria

Si chiama ’ToscanaBricks’, è il gruppo di appassionati dei celebri mattoncini colorati e anche in queste festività ha donato 60 scatole di costruzioni di vario tipo alla pediatria del San Giuseppe. La consegna è avvenuta ieri mattina alla presenza della dottoressa Silvia Guarducci, direttore del presidio ospedaliero insieme al prof Roberto Bernardini, alla coordinatrice infermieristica Federica Innotta e a Daniele Bocini e Fabio Bruni, membri del gruppo ludico-creativo. Le scatole donate sono state acquistate, come ogni anno, grazie a una pesca di beneficenza durante ’Bricks in Florence Festival’. "Un dono molto gradito per il nostro reparto perché permetterà a tutti i bambini presenti e anche futuri di rallegrare la loro permanenza in ospedale", ha detto il dottor Roberto Bernardini.