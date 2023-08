Il Beat va in pausa, giovedì la ripresa a Empoli: concerto Omini, Teenage Dream Party e Franz Ferdinand

EMPOLI

Il concerto live di stasera dei Santi Francesci, oltre a loro saliranno sul palco anche Matteucci e Cassandra, chiude ufficialmente la prima settimana di Beat Festival al parco di Serravalle. Quattro giorni di grande musica, accompagnata da street food, stand dedicati alla birra artigianale, area relax e market che ha richiamato a Serravalle un nutrito numero di spettatori. Dopo qualche giorno di pausa, poi, il Festival tornerà ad animare il parco di Serravalle a partire da giovedì prossimo 31 agosto, quando ospiterà il concerto ad ingresso gratuito della rockband Omini, vera rivelazione dell’ultima edizione di X Factor. Venerdì 1 settembre invece l’area del palco principale si trasformerà in una vera e propria festa dedicata agli anni 2000. Sarà la volta infatti del Teenage Dream Party che sta facendo impazzire i giovani di tutta Europa. Musica, karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock, per tornare a quelle atmosfere che ci hanno fatto emozionare. Infine, sabato 2 settembre il gran finale con Franz Ferdinand, di nuovo a Empoli dopo 5 anni, che si esibiranno con il loro show Hits to the Head, dedicato alle grandi hit che hanno fatto la storia della band. Oltre al gruppo scozzese la serata conclusiva vedrà protagonista anche la band i bluagata.