Il basket alla conquista di Avane Il progetto per tutti i giovani

EMPOLI

"Basket sociale" è il nuovo progetto promosso dal Centro Giovani di Avane, che prenderà il via domani pomeriggio dalle 15 alle 17 al campo allestito allo spazio de La Vela Margherita Hack ad Avane. Avvicinare i ragazzi del centro sociale di Avane alla pallacanestro è lo scopo a cui punta l’iniziativa, messo in atto grazie alla collaborazione con la società cestistica locale Use Basket. "Yuri Stabile della Cooperativa del Piccolo Principi, coordinatore del Centro Giovani di Avane si è rivolto al nostro direttore Simone Gelli per un sostegno a questa iniziativa e Simone mi ha chiesto se me la sentivo di seguire questo progetto – esordisce il tecnico del minibasket biancorosso, Giacomo Bagni –. Ho subito risposto affermativamente perché si tratta di una bella iniziativa, che coinvolgerà sia i ragazzi normodotati che coloro che sono affetti da problematiche di vario tipo, quali per esempio forme di autismo o sindrome di down".

Il centro porta avanti già da diversi anni i progetti legati al calcio e alla pallavolo e adesso a deciso di provare a far avvicinare gli adolescenti che lo frequentano anche alla pallacanestro, un’altra disciplina molto diffusa a livello nazionale. Gli incontri si dovrebbe tenere con cadenza settimanale, tutti i mercoledì, fino ad estate. "Il tipo di attività che andremo a proporre è ancora un po’ in divenire perché dobbiamo capire bene a che tipo di esigenza dobbiamo adeguare la pratica del nostro sport – spiega ancora Bagni – e soprattutto che tipo di risposta avremo. Inoltre, poi, ci sarà da capire come potremo muoverci in caso di maltempo perché l’attività si svolge all’aperto. Di sicuro, in tal senso, l’arrivo della bella stagione ci darà una grossa mano. Questo progetto vuole coinvolgere anche i ragazzi e le ragazze delle nostre squadre giovanili, che avranno esclusivamente il ruolo di giocare, ma in un modo diverso da quello che conoscono, per fare un’esperienza che sicuramente contribuirà alla loro crescita personale". Possono partecipare tutti i ragazzi dai dieci anni in su e per informazioni è possibile telefonare ai numeri 334 8343218 o 0571 82403, oppure scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected]

Simone Cioni