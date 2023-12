Il 36% è in zona a rischio idraulico

EMPOLESE VALDELSA

Oltre al monitoraggio dei dati (riferito al mercato immobiliare, agli strumenti e ai fondi di sostegno alla locazione, al tema degli sfratti, all’edilizia residenziale pubblica), il rapporto ’Abitare in Toscana’ ha introdotto quest’anno una sezione dedicata ai dati ambientali. Quelli che emergono per l’Empolese Valdarno Valdelsa rivelano che il nostro territorio è tra le aree con più suolo consumato nel 2021 con 83,8 km quadrati (9 per cento). Il dato percentuale sul consumo di suolo è stato calcolato rapportandolo con la superficie in km quadrati dei comuni che compongono le varie zone distretto. Al 2022 la popolazione residente era di 240.093, il 6,6 per cento di quella toscana. Il 36,6 per cento delle abitazioni del territorio si trova a rischio idraulico (alto 6,71, il 29,92 medio e il 61,11 basso). L’8,2 per cento si trova invece a rischio frana. In valori assoluti è l’Amiata Grossetana-Colline Metallifere-Grossetana la zona che con 102 km quadrati ha consumato più suolo, seguita dall’Empolese Valdarno Valdelsa con 83,8 km quadrati. La zona pratese si conferma invece quella con la maggior percentuale di stranieri sulla popolazione residente (21,1 per cento) seguita da Firenze (14,7 per cento) ed Empolese-Valdarno-Valdelsa (13,1 per cento).