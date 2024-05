Firenze, 15 maggio 2024 – Il 19 maggio a Empoli va in scena 'Empolissima', tradizionale mercato targato Anva-Confesercenti. L'evento è in programma dalle ore 8 alle 20. Confermata la dislocazione dei banchi concentrata tra via Roma e via Tinto da Battifolle con spazi ridisegnati per convivere con i tanti cantieri cittadini e attenta selezione degli operatori. Si parte da Via Roma (intersezione con via Giovanni da Empoli) per proseguire poi in piazza della Vittoria, via Pievano Rolando, via Salvagnoli e via Tinto da Battifolle. “Tornare in centro a Empoli è sempre motivo di grande soddisfazione – dichiara Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze –. I risultati delle scorse edizioni sono stati eccellenti, siamo convinti che varrà lo stesso anche per la prossima domenica. Speriamo in un clima favorevole. Grazie alla sinergia con i negozi del centro riusciremo a definire un’offerta di richiamo per tutto il territorio”.