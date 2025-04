I “VIAdelCAMPO“ omaggiano Faber

EMPOLIA 50 anni esatti dal primo live di Faber, “Note di Classica“ rende omaggio al memorabile concerto e all’impareggiabile figura di Fabrizio De Andrè. A celebrarlo stasera alle 21.15 sarà la ’ tribute band concert’ dei “VIAdelCAMPO“, gruppo fiorentino nato dall’idea di alcuni amici spinti dalla voglia di far musica insieme. Il progetto prende forma con l’intento di riproporre le musiche ed i testi poetici di De Andrè, attraverso gli arrangiamenti che furono della Premiata Forneria Marconi ed alcune licenze nate durante le prove del gruppo. Provenienti da esperienze diverse, i componenti dei “VIAdelCAMPO“ bene interpretano le atmosfere contenute nelle canzoni della scaletta, ognuno mettendo un pizzico della propria personalità nell’eseguire i brani, sempre attenti però a mantenere intatto lo stile e il sapore originali. L’appuntamento è al Teatro Il Momento di via del Giglio, a ingresso gratuito. Si prenderà spunto da quel 15 marzo del ’75; Fabrizio De André si esibiva per la prima volta davanti ad un vero pubblico, in Versilia, nel mitico locale di Marina di Pietrasanta, La Bussola. Gli organizzatori di quel fatidico concerto, entrato nella storia della musica italiana, penarono non poco per convincerlo a salire sul palco ma dopo il primo brano, “La canzone dell’amore perduto“, il destino del poeta che ha segnato la storia del nostro paese, era già scritto.