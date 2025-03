I Tre porcellini e il lupo affamato

EMPOLI

Secondo appuntamento domani al Miminal Teatro di via Veronese a Empoli per "Finalmente domenica e…lunedì", la nuova rassegna dedicata alle famiglie. Alle 17 si terrà infatti lo spettacolo "Tre porcellini", produzione di Teatro delle Marionette degli Accettella con Alessandro Accettella (nella foto) e Silvia Grande, mentre i pupazzi sono a cura di Brina Babini. È alla prima stesura della famosa fiaba della tradizione inglese a cui la compagnia si è ispirata per rappresentare la vicenda di questi tre fratellini. Per difendersi dal lupo il porcellino più piccolo costruisce una cassetta con la paglia e il mediano con la legna: entrambi ergono i loro rifugi in fretta, in modo da poter rimanere più tempo possibile per dedicarsi ai giochi. Pagheranno la loro superficialità quando il lupo, distruggendo le case in un sol soffio, se li mangerà avidamente. Il fratellino più grande invece, con fare saggio e prevedendo la pericolosità e l’astuzia del lupo, costruisce una solida casa di mattoni e, alla fine riesce a sconfiggerlo. Le case che i tre porcellini costruiscono simboleggiano il progresso dell’uomo nella storia, nel corso della propria vita; con il terzo porcellino si arriva alla maturità, all’intelligenza, attraverso le quali è possibile sconfiggere potenze forti e insidiose. Lo spettacolo verrà riproposto lunedì alle 10 per le scuole dell’infanzia.